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В Ростовской области снова изменились цены на бензин

Литр бензина АИ-98 в Ростовской области подорожал до 82 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области снова обновились цены на все виды горючего. Данные за 21 апреля 2025 года публикует Росстат.

Общая средняя стоимость бензина в начале недели составляла 60,77 рубля за 1 литр (7 апреля было 60,72 рубля).

Расценки по отдельным маркам выглядят следующим образом:

— АИ-92: 56,58 рубля;

— АИ-95: 62,88 рубля;

— АИ-98 и выше: 82,13 рубля;

— Дизельное топливо: 66,44 рубля.

Добавим, общая цена за бензин по ЮФО на отчетный период составляла 61,15 рубля, за дизель — 67,86 рубля. Стоимость по России — 59,61 и 71,12 рубля соответственно.