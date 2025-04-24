В Ростовской области снова изменились цены на бензин

В Ростовской области снова обновились цены на все виды горючего. Данные за 21 апреля 2025 года публикует Росстат.
Общая средняя стоимость бензина в начале недели составляла 60,77 рубля за 1 литр (7 апреля было 60,72 рубля).
Расценки по отдельным маркам выглядят следующим образом:
— АИ-92: 56,58 рубля;
— АИ-95: 62,88 рубля;
— АИ-98 и выше: 82,13 рубля;
— Дизельное топливо: 66,44 рубля.
Добавим, общая цена за бензин по ЮФО на отчетный период составляла 61,15 рубля, за дизель — 67,86 рубля. Стоимость по России — 59,61 и 71,12 рубля соответственно.