Смоленское сражение и его влияние на ход войны

Для понимания этого следует вспомнить ключевые положения «плана Барбаросса», изложенного в директиве № 21 верховного главнокомандования вермахта. Речь в нем шла о том, чтобы «разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании» и создать «заградительный барьер против азиатской России по общей линии Волга — Архангельск». Для этого силы вермахта должны были вести наступление на трех основных направлениях: ленинградском (группа армий «Север»), московском (группа армий «Центр») и киевском (группа армий «Юг»). Что же касается конкретных сроков, то еще в июле 1940 г. А. Гитлер заявлял начальнику генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдеру, что отводит на операцию пять месяцев, а при обсуждении «плана Барбаросса» в генштабе сроки были значительно сокращены: генерал Э. Маркс называл срок в 9−17 недель, генерал-фельдмаршал В. фон Браухич отводил на операцию максимум 16 недель, а позже 8 недель, наконец, и сам фюрер в беседе с фельдмаршалом Ф. фон Боком заявлял, что Советский Союз будет разгромлен за 6 недель, а может быть даже и за 3 недели.