Беларусь впервые за два года снизила цены на молочку для России

Согласно опубликованной информации, минимальные экспортные цены на сливочное масло для рынка были снижены. Так, килограмм сливочного масла жирностью 80% и более подешевело с 800 до 700 российских рублей. Кроме того, килограмм сливочного масла жирностью более 72%, но менее 80%, подешевело до 630 российских рублей. Новые цены начали действовать с 24 апреля 2025 года.