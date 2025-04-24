В Новосибирске опубликовали график обработки парков от клещей

В Новосибирске на следующей неделе начнется противоклещевая обработка парков. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.
«В связи с погодными условиями мы начинаем обработку парков с 28 апреля. Для планирования прогулок на свежем воздухе публикуем график обработки», — говорится в публикации.
Итак, обработка стартует 28 апреля с Затулинского парка. Также работы в этот день проведут в парках «Первомайский» и имени Кирова. На следующий день обработают Заельцовский парк, 30-го — Михайловскую набережную и парк «Арена», 2 мая — Центральный и Березовую рощу, 3-го — верхнюю зону Бугринской рощи и парк «Сосновый бор», 5-го — нижнюю зону Бугринской рощи, 6-го — парк «У моря Обского».
«Настоятельно просим горожан воздержаться от посещения парков в указанные дни, и дать возможность нашим сотрудникам провести необходимые процедур», — обратились к жителям Новосибирска в Дирекции городских парков.
Отмечается, что при изменении погоды дату обработки могут перенести. Актуальную информацию можно отслеживать в соцсетях организации.