Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опубликовали график обработки парков от клещей

Обработка от клещей начнется на следующей неделе.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске на следующей неделе начнется противоклещевая обработка парков. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

«В связи с погодными условиями мы начинаем обработку парков с 28 апреля. Для планирования прогулок на свежем воздухе публикуем график обработки», — говорится в публикации.

Итак, обработка стартует 28 апреля с Затулинского парка. Также работы в этот день проведут в парках «Первомайский» и имени Кирова. На следующий день обработают Заельцовский парк, 30-го — Михайловскую набережную и парк «Арена», 2 мая — Центральный и Березовую рощу, 3-го — верхнюю зону Бугринской рощи и парк «Сосновый бор», 5-го — нижнюю зону Бугринской рощи, 6-го — парк «У моря Обского».

«Настоятельно просим горожан воздержаться от посещения парков в указанные дни, и дать возможность нашим сотрудникам провести необходимые процедур», — обратились к жителям Новосибирска в Дирекции городских парков.

Отмечается, что при изменении погоды дату обработки могут перенести. Актуальную информацию можно отслеживать в соцсетях организации.