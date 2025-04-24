В Новосибирске опубликовали график обработки парков от клещей

Итак, обработка стартует 28 апреля с Затулинского парка. Также работы в этот день проведут в парках «Первомайский» и имени Кирова. На следующий день обработают Заельцовский парк, 30-го — Михайловскую набережную и парк «Арена», 2 мая — Центральный и Березовую рощу, 3-го — верхнюю зону Бугринской рощи и парк «Сосновый бор», 5-го — нижнюю зону Бугринской рощи, 6-го — парк «У моря Обского».