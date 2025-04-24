Опекунам Самары рассказали о том, какие существуют имущественные права детей

В Самаре состоялся информационный круглый стол для опекунов и попечителей несовершеннолетних детей. Мероприятие было организовано городской администрацией для разъяснения имущественных прав детей и доступных мер государственной поддержки.
Начальник отдела опеки и попечительства Октябрьского и Железнодорожного районов Светлана Долгаева отметила, что подобные мероприятия проводятся дважды в год и охватывают различные актуальные темы, включая вопросы маткапитала и взыскания алиментов при лишении родительских прав.
С 1 февраля установлены новые размеры выплат: 690 тысяч рублей за первого ребенка и 912 тысяч рублей за второго. Средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, образование или адаптацию детей-инвалидов.
Участники встречи также получили информацию о дополнительных мерах поддержки: пенсиях по потере кормильца, единовременных пособиях при передаче ребенка в семью и ежемесячных выплатах на несовершеннолетних до 18 лет, назначаемых при определенном уровне среднедушевого дохода семьи.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что автобус № 21 м в Самаре изменит маршрут движения с 25 апреля.
Также стало известно о том, что в Самаре отклонили проект высотной застройки на Мехзаводе.
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