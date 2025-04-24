Технология биорепеллентации, то есть использование специально обученных хищных птиц, как естественных врагов стайных пернатых, применяется на объектах Магнитогорского филиала «Ситиматик» с 2022 года. В Минэкологии говорят, что «метод отвечает требованиям международных стандартов в области экологии и обращения с животными, поскольку не предусматривает причинения вреда стайным птицам, но эффективно отпугивает их с территории полигона». «Аврора и Гектор, ястребы-тетеревятники, трудятся посменно, их рабочий день состоит из патрулирования карт размещения отходов», — говорится в комментарии. Филиал АО «Ситиматик» занимается обслуживанием полигона и мусоросортировочного комплекса. Штатные орнитологи организовали ястребам-тетеревятникам необходимый межсезонный уход: полноценное питание, витаминные добавки в пищу, а также процедуры по обработке когтей и клюва. Обустроенный вольер, в котором живут птицы, недавно подготовили к предстоящему летнему сезону: убрали утеплитель, провели генеральную уборку и обработали йодной шашкой для дезинфекции. Причем у каждой птицы в этом вольере отдельные помещения. Проект по использованию хищных птиц на мусоросортировочных комплексах и полигонах АО «Ситиматик» был неоднократно отмечен специальным призом всероссийской «Зеленой премии» в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами, учрежденной Российским экологическим оператором.