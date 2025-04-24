Власти передумали запрещать калининградцам выливать из окон помои

Власти передумали запрещать калининградцам выливать помои из окон жилых домов. Вопрос обсуждался на комиссии горсовета по городскому хозяйству в четверг, 24 апреля.
Администрация Калининграда планирует внести изменения в правила благоустройства. Утвердить обновлённые нормы должны депутаты. Однако во время ознакомления у одного из них возникли к новшествам вопросы.
«Мы исключаем пункт запрета выливания помоев из окон. Видимо, можно выливать в Калининграде!» — заметил депутат Дмитрий Коваленко.
Из-за этого и других неоднозначных мест документа законодатели предложили перенести рассмотрение вопроса на будущие комиссии. Однако представитель администрации — председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев настоял на том, чтобы изменения в правила благоустройства были приняты на ближайшем заседании. Ответы на вопросы депутатам дадут в частном порядке.
В итоге члены комиссии договорились обсудить спорные моменты на ближайшем городском совете, который состоится, вероятно, на следующей неделе.
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