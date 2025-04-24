Власти передумали запрещать калининградцам выливать из окон помои

Из-за этого и других неоднозначных мест документа законодатели предложили перенести рассмотрение вопроса на будущие комиссии. Однако представитель администрации — председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев настоял на том, чтобы изменения в правила благоустройства были приняты на ближайшем заседании. Ответы на вопросы депутатам дадут в частном порядке.