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Власти передумали запрещать калининградцам выливать из окон помои

Решение вопроса оставили на заседание горсовета.

Власти передумали запрещать калининградцам выливать помои из окон жилых домов. Вопрос обсуждался на комиссии горсовета по городскому хозяйству в четверг, 24 апреля.

Администрация Калининграда планирует внести изменения в правила благоустройства. Утвердить обновлённые нормы должны депутаты. Однако во время ознакомления у одного из них возникли к новшествам вопросы.

«Мы исключаем пункт запрета выливания помоев из окон. Видимо, можно выливать в Калининграде!» — заметил депутат Дмитрий Коваленко.

Из-за этого и других неоднозначных мест документа законодатели предложили перенести рассмотрение вопроса на будущие комиссии. Однако представитель администрации — председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев настоял на том, чтобы изменения в правила благоустройства были приняты на ближайшем заседании. Ответы на вопросы депутатам дадут в частном порядке.

В итоге члены комиссии договорились обсудить спорные моменты на ближайшем городском совете, который состоится, вероятно, на следующей неделе.

В мэрии Калининграда рассказали, как по правилам благоустройства нужно ограждать деревья на время ремонта дорог и тротуаров.