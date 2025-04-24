Создана прогнозирующая возникновение давки на стадионах и вокзалах система

«Ученые факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ разработали математическую модель, которая позволяет не только прогнозировать поведение потоков людей, но и управлять ими в режиме реального времени. Система позволяет минимизировать риски скоплений и давки в закрытых пространствах, таких как стадионы, вокзалы и торговые центры», — сообщили в вузе, добавив, что решение также может применяться для более эффективной эвакуации из указанных помещений.