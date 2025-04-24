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Эксперты прогнозируют рост рынка сбережений на 20% в 2025 году

Основным фактором роста рынка сбережений называют привлечение средств в национальной валюте.

Источник: Комсомольская правда

По итогам первого полугодия объем привлеченных средств физических лиц может увеличиться на 6,1% — до 61 трлн рублей. На конец года портфель превысит 69 трлн рублей. Общий прирост рынка сбережений составит 20%. Такой прогноз дает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По словам эксперта, основной фактор увеличения рынка сбережений — привлечение средств в национальной валюте. По итогам полугодия рублевый портфель в России увеличится на 7,1% — до 57,5 трлн рублей, за год — до 65 трлн рублей. Только в апреле объем рублевых сбережений может дойти до 55,5 трлн.

В банке уверены, что прогноз будет реализован, даже с учетом снижения ставок по вкладам и накопительным счетам.

— Люди продолжают копить, а не тратить. Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн, ранее ожидали 68 трлн. Даже при снижении ключевой ставки россияне не сразу вернутся к потребительской модели поведения. Кроме того, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, открытого на долгий срок. Ставки остаются заградительными для крупных покупок по розничным кредитам, — объясняет Георгий Горшков.

Важная причина — сохранение двузначных вкладок по ставкам как минимум до рубежа 2026 — 2027 годов. Розничные клиенты продолжат использовать проценты по вкладам для финансирования своей активности.

Банк также планирует нарастить объем классических пассивов на 27%, до 13,5 трлн рублей.