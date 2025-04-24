Эксперты прогнозируют рост рынка сбережений на 20% в 2025 году

— Люди продолжают копить, а не тратить. Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн, ранее ожидали 68 трлн. Даже при снижении ключевой ставки россияне не сразу вернутся к потребительской модели поведения. Кроме того, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, открытого на долгий срок. Ставки остаются заградительными для крупных покупок по розничным кредитам, — объясняет Георгий Горшков.