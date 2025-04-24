11-летний уфимский школьник попал под колеса японской иномарки

Сегодня, 24 апреля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Согласно предварительной информации, мужчина за рулем Mitsubishi Outlander, двигаясь по улице Орджоникидзе в направлении Богдана Хмельницкого, сбил 11-летнего мальчика. По данным ГАИ, ребенок перебегал проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате школьник получил различные травмы, его отвезли в больницу.
По факту случившегося начато административное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
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