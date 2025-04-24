В Башкирии общие собрания собственников МКД пройдут по-новому

«Удобные, прозрачные, легитимные голосования являются одним из важных элементов инфраструктуры для эффективного управления многоквартирными домами, которую мы стремимся создать для успешной реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Важно напомнить, что сами голосования инициируются в ГИС ЖКХ, а проголосовать можно как через систему, так и в приложении “Госуслуги Дом”. Собственники получают уведомления о голосованиях на Госуслугах, что способствует информированию и вовлечению в процесс большего количества собственников квартир и снижает уровень фальсификаций», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.