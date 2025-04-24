В Башкирии общие собрания собственников МКД пройдут по-новому

В 2025 году в порядок проведения собраний внесены изменения: согласно принятому ФЗ № 463, с 1 марта проводить собрания в заочной форме с использованием системы можно только в ГИС ЖКХ. Голосования в других системах, инициированные после 1 марта, нелегитимны.
Стало также обязательным размещение в системе сообщения о собрании, проводимом в любой форме (ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса). После размещения сообщения система направляет собственнику в личный кабинет Госуслуг три типа уведомлений: за 10 дней до начала голосования о приближении его даты, о начале голосования и его результатах. Получение уведомления признаётся юридически значимым сообщением с момента входа пользователя в личный кабинет Госуслуг или личный кабинет ГИС ЖКХ.
«Удобные, прозрачные, легитимные голосования являются одним из важных элементов инфраструктуры для эффективного управления многоквартирными домами, которую мы стремимся создать для успешной реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Важно напомнить, что сами голосования инициируются в ГИС ЖКХ, а проголосовать можно как через систему, так и в приложении “Госуслуги Дом”. Собственники получают уведомления о голосованиях на Госуслугах, что способствует информированию и вовлечению в процесс большего количества собственников квартир и снижает уровень фальсификаций», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.
При проведении собрания в заочной форме с использованием системы у жителей остается возможность отдать свой голос через бюллетень.
Еще одно изменение коснулось жителей, которые хотят инициировать ОСС. Теперь они могут подать заявку не только в бумажном, но и в электронном виде (ч. 6 ст. 45 Жилищного кодекса). Для этого собственнику помещения в многоквартирном доме нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги Дом», сделать коллективную заявку с темой «Инициирование ОСС», сформулировать в ней вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и опубликовать.
После присоединения к заявке других собственников заявитель может направить опубликованную заявку в управляющую организацию. Таким образом, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, увидит в своем личном кабинете заявку с вопросами повестки и всех присоединившихся к ней собственников.