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На Алматы надвигается жара

Жителей трех крупнейших городов Казахстана ждет потепление. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», с 25 по 27 апреля 2025 года в Астане, несмотря на дожди температура поднимется до 27 градусов. В Алматы осадков не ожидается. В Шымкенте же и вовсе прогнозируют 33 градуса, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 43% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

  • 25 апреля: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Днем ветер может подняться до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 24−26 тепла.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 25−27 тепла.
  • 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, днем град. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 14−16, днем 22−24 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.
  • 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14, днем 27−29 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра — до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 28−30 тепла.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
  • 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.