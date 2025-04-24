На Алматы надвигается жара

Прогноз погоды по Астане
- 25 апреля: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Днем ветер может подняться до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 24−26 тепла.
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 25−27 тепла.
- 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, днем град. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 14−16, днем 22−24 тепла.
Прогноз погоды по Алматы
- 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.
- 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14, днем 27−29 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра — до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 28−30 тепла.
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
- 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.