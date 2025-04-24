На Алматы надвигается жара

Жителей трех крупнейших городов Казахстана ждет потепление. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», с 25 по 27 апреля 2025 года в Астане, несмотря на дожди температура поднимется до 27 градусов. В Алматы осадков не ожидается. В Шымкенте же и вовсе прогнозируют 33 градуса, сообщает Zakon.kz.