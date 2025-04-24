Вместо поддержки — пьянка: скандал на юношеском матче в Петербурге

Он осудил такое поведение. В официальном заявлении отмечается, что подобные действия не только вредят имиджу турнира и города, но и подают плохой пример детям.
«Разве такой поддержки футболисты ждут от близких? Я уж не говорю о том, что пьянство в принципе вредит имиджу города как спортивной столицы», — отметил Бельский.
По его словам, любые попытки употребления алкоголя на юношеских соревнованиях должны пресекаться строго и по закону. Организатор матча будет привлечен к ответственности согласно регламенту.
«Меня уже спрашивали, как я отношусь к продаже пива на матчах РПЛ. И если на взрослых турнирах спиртное — вопрос дискуссионный, то на детских, юношеских об этом не может быть и речи», — уверен Бельский.
В середине апреля министр спорта России Михаил Дегтярев высказался за легализацию продажи пива на спортивных аренах. Он отметил, что это поможет обеспечить дополнительные источники финансирования для содержания и развития спортивных объектов. Министр подчеркнул, что речь идёт не о спортивном процессе, а о культуре зрительского досуга.