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Вместо поддержки — пьянка: скандал на юношеском матче в Петербурге

На турнире памяти В. А. Виноградова в Петербурге несколько родителей юных футболистов устроили импровизированную барную стойку прямо на трибунах, распивая алкоголь. Нарушение зафиксировал инспектор матча, написал 24 апреля в своем телеграм-канале президент городской Федерации футбола и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Он осудил такое поведение. В официальном заявлении отмечается, что подобные действия не только вредят имиджу турнира и города, но и подают плохой пример детям.

«Разве такой поддержки футболисты ждут от близких? Я уж не говорю о том, что пьянство в принципе вредит имиджу города как спортивной столицы», — отметил Бельский.

По его словам, любые попытки употребления алкоголя на юношеских соревнованиях должны пресекаться строго и по закону. Организатор матча будет привлечен к ответственности согласно регламенту.

«Меня уже спрашивали, как я отношусь к продаже пива на матчах РПЛ. И если на взрослых турнирах спиртное — вопрос дискуссионный, то на детских, юношеских об этом не может быть и речи», — уверен Бельский.

В середине апреля министр спорта России Михаил Дегтярев высказался за легализацию продажи пива на спортивных аренах. Он отметил, что это поможет обеспечить дополнительные источники финансирования для содержания и развития спортивных объектов. Министр подчеркнул, что речь идёт не о спортивном процессе, а о культуре зрительского досуга.