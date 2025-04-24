В Иркутской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим

С 1 мая на большей части территории Иркутской области, за исключением северных районов, вводится особый противопожарный режим. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В этом году Приангарье показывает впечатляющие показатели скорости реагирования на лесные пожары. Время прибытия спасателей не превышает 10 минут, что значительно быстрее федерального норматива, допускающего трехчасовой срок. Такого результата удалось достичь благодаря комплексной работе: полному оснащению техникой, оптимизации внутренних процессов, обучению специалистов и внедрению современной системы мониторинга.
Особое внимание уделяется применению новых технологий. Регион приобрел 61 отечественный беспилотник «Геоскан-801». Уже 30 работников лесопожарных формирований прошли обучение работе с ними, еще 24 человека осваивают технику.
Финансовая поддержка отрасли за последние пять лет выросла почти в 2,5 раза. В 2025 году на противопожарные мероприятия выделено более двух миллиардов рублей из регионального бюджета и около 800 миллионов рублей из федерального. Благодаря этому за последние три года площадь потушенных пожаров стабильно держится на уровне 243 тысяч гектаров, что составляет 55% от установленного для региона целевого показателя.
— Правительством ежегодно проводится работа по стабилизации ситуации. Регион, безусловно, выполняет поручения президента по сокращению площадей лесных пожаров, — подчеркнул первый заместитель губернатора Роман Колесов.
Пожароопасный сезон в области начался 7 апреля и уже действует на территории 28 из 37 лесничеств. По данным на 24 апреля, зарегистрировано 58 лесных пожаров общей площадью 1,2 тысячи гектаров. Основной причиной остается неосторожное обращение с огнем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале вводится сезонный запрет на ловлю пяти видов рыб.