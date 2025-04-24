В Иркутской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим

Финансовая поддержка отрасли за последние пять лет выросла почти в 2,5 раза. В 2025 году на противопожарные мероприятия выделено более двух миллиардов рублей из регионального бюджета и около 800 миллионов рублей из федерального. Благодаря этому за последние три года площадь потушенных пожаров стабильно держится на уровне 243 тысяч гектаров, что составляет 55% от установленного для региона целевого показателя.