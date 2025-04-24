В Москве открылась выставка «Территория памяти и славы женского подвига»

«Сегодня мы открываем в преддверии нашего священного праздника для всех — праздника Великой Победы — мы открываем выставку, посвящённую женскому подвигу в годы Великой Отечественной войны. На этой выставке представлены истории женщин, мужественно сражавшихся в рядах Красной Армии и трудившихся в тылу, спасавших раненых бойцов в госпиталях, окружавших вниманием и заботой детей, оставшихся без родителей. Все они своим мужеством, своей волей, своим тяжелейшим трудом приближали нашу Великую Победу. И сквозь годы мы, конечно же, очень им бесконечно благодарны», — сказала Матвиенко в ходе своего выступления на торжественной церемонии выставки.