Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.
Сообщается, что работы на мосту, расположенном между проспектом Независимости и улицей Московской, ведутся согласно утвержденному графику. Сказано, что уже удалось выполнить монтаж четырех пролетных строений со стороны проспекта.
Кроме того, генеральный подрядчик, которым выступает организация «Мостострой», начал работу, связанную с устройством фундаментов под центральные опоры металлического пролетного строения.
Мингорисполком показал, как ведутся работы на мосту между проспектом Независимости и улицей Московской. Фото: телеграм-канал Мингорисполкома.
В Мингорисполкоме добавили, что ведутся работы по ремонту существующих опор на улице Толстого. Вместе с тем планируется, что в мае-июне 2025 года будет произведен монтаж балок пролетных строений с восстановлением благоустройства прилегающих территорий.
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