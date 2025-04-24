Омские перевозчики будут бесплатно возить ветеранов до 2028 года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, регламентирующий транспортные льготы для ветеранов Великой Отечественной войны. Они также частично распространятся на участников ВОВ, приехавших в Омск из других регионов.
Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, с 3 по 12 мая бесплатными поездками на общественном транспорте могут воспользоваться не только ветераны абсолютно все ветераны, в том числе приехавшие к нам из других регионов, но и сопровождающее их лицо.
Кроме того, участники ВОВ, проживающие в Омской области, отныне смогут воспользоваться правом бесплатного проезда не только в праздник. Льгота будет действовать до 2028 года. При наличии электронной транспортной карты или Единой карты, она будет действовать на всех видах общественного транспорта, включая пригородные и междугородние маршруты, а также железнодорожные перевозки в пригородном сообщении.
Ранее мы писали, что по состоянию на 1 января 2025 года, в Омске проживали 34 участника войны. Все они решением Омского горсовета награждены званием «Почетный гражданин города Омска».