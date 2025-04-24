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Омские перевозчики будут бесплатно возить ветеранов до 2028 года

Льгота также частично распространятся на участников ВОВ, приехавших в Омск из других регионов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, регламентирующий транспортные льготы для ветеранов Великой Отечественной войны. Они также частично распространятся на участников ВОВ, приехавших в Омск из других регионов.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, с 3 по 12 мая бесплатными поездками на общественном транспорте могут воспользоваться не только ветераны абсолютно все ветераны, в том числе приехавшие к нам из других регионов, но и сопровождающее их лицо.

Кроме того, участники ВОВ, проживающие в Омской области, отныне смогут воспользоваться правом бесплатного проезда не только в праздник. Льгота будет действовать до 2028 года. При наличии электронной транспортной карты или Единой карты, она будет действовать на всех видах общественного транспорта, включая пригородные и междугородние маршруты, а также железнодорожные перевозки в пригородном сообщении.

Ранее мы писали, что по состоянию на 1 января 2025 года, в Омске проживали 34 участника войны. Все они решением Омского горсовета награждены званием «Почетный гражданин города Омска».