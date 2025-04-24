Омские перевозчики будут бесплатно возить ветеранов до 2028 года

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, с 3 по 12 мая бесплатными поездками на общественном транспорте могут воспользоваться не только ветераны абсолютно все ветераны, в том числе приехавшие к нам из других регионов, но и сопровождающее их лицо.