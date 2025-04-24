Дягилевский фестиваль 2025 в Перми объявил программу и старт продажи билетов

Дягилевский фестиваль 2025 года состоится в Перми с 13 по 22 июня. Главное музыкальное событие года в Пермском крае включит премьеру оперы «Самсон и Далила», несколько концертных исполнений и новый проект «Горизонт».
Хедлайнером Дягилевского фестиваля в Перми вновь станет его художественный руководитель Теодор Курентзис им возглавляемый им коллектив musicAeterna. В день открытия фестиваля 13 июня они исполнят музыкально-театральную церемонию Hændel (12+). Это будет масштабная антология музыки Георгия Фридриха Генделя разных лет.
Главной премьерой Дягилевского фестиваля 15 июня будет опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» (16+). Это фестивальная копродукция с Пермским театром оперы и балета. Другая премьерная постановка состоится 19 июня — «Трехгрошовая опера» (16+) Бертольта Брехта, переложенная на музыку Курта Вайля.
В пресс-службе фестиваля «КП-Пермь» пояснили, ранее анонсированную премьеру оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского в совместной постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса перенесли на следующий сезон.
Череда концертов продлится с 14 по 22 июня. Среди исполнителей: пианистка Варвара Мягкова, Московский ансамбль современной музыка, мультиперкуссионист Петр Главатских, музыкант Олег Нестеров, солисты хора и оркестра musicAeterna.
Театральный перформанс представят: актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл со своей работой «Макбет в чужой земле» (18+), драматический спектакль «Король Лир» (18+) новокуйбышевского театра «Грань», спектакль-путешествие по одноименному произведению Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (16+), танцевальный спектакль «Стыд» (18+) труппы musicAeterna.
Новый проект Дягилевского фестиваля «Горизонты Д» вернет в последние годы XIX века, когда Сергей Дягилев возглавлял журнал «Мир искусств». Через него великий импресарио хотел показать обществу чистое и свободное искусство. В современной Перми проект объединит вокруг той же идеи молодых художников, режиссеров, драматургов, композиторов, балетмейстеров и продюсеров.
Завершит Дягилевский фестиваль 2025 в Перми 22 июня концерт-мистерия Esperia (18+) с участием танцевальной труппы, оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
В рамках Образовательной программы фестиваля главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский создаст Молодежный фестивальный хор.
Предварительная продажа билетов на события Дягилевского фестиваля 2025 в Перми начнется 29 апреля в 14:00 по пермскому времени на Яндекс Афише. Подробности смотрите на официальном сайте Дягилевского фестиваля.