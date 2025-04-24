Дягилевский фестиваль 2025 в Перми объявил программу и старт продажи билетов

Хедлайнером Дягилевского фестиваля в Перми вновь станет его художественный руководитель Теодор Курентзис им возглавляемый им коллектив musicAeterna. В день открытия фестиваля 13 июня они исполнят музыкально-театральную церемонию Hændel (12+). Это будет масштабная антология музыки Георгия Фридриха Генделя разных лет.