Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минздрав России запустил проект, посвященный подвигу медиков во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Министерство здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России запускает проект “Медсанбат”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект посвящен героическому труду медицинских работников, которые в годы войны боролись за жизнь каждого советского солдата, обеспечивая медицинскую помощь и проведение сложных противоэпидемических мероприятий. «Благодаря их усилиям десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом», — отметили в Минздраве.
На сайте будут опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени.
Всего за годы Великой Отечественной войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тысяч врачей и свыше 228 тысяч медсестер, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тысяч медиков находились непосредственно на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.