Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время ВОВ

Всего за годы Великой Отечественной войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов: почти 140 тысяч врачей и свыше 228 тысяч медсестер, из которых многие были мобилизованы в ряды действующей армии. Более 100 тысяч медиков находились непосредственно на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений.