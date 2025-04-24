Кореянка спасла девушку от смерти и оплатила ее счет в больнице.

На этом помощь Ли не закончилась. Она оплатила больничный счет девушки. Этот поступок водитель объяснила тем, что девушка напомнила ей двух ее дочерей-студенток. «Однажды мои дочери могут внезапно упасть в обморок и потерять сознание, как это случилось сегодня со студенткой», — добавила она.