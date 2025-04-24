Кореянка спасла девушку от смерти и оплатила ее счет в больнице.

Водитель автобуса из города Йонъин (Южная Корея) спасла китайскую студентку, потерявшую сознание в общественном транспорте. Об этом сообщает South China Morning Post.
Во время поездки Ли Си Ен заметила, что девушка побледнела и покрылась потом. Женщина остановила автобус, прошла в салон и подошла к незнакомке, которая вскоре потеряла сознание.
Ли спросила разрешения у других пассажиров и направила автобус прямо в ближайшую больницу с отделением неотложной помощи. После прибытия водитель на спине донесла студентку до учреждения и подняла ее на четвертый этаж.
По словам врачей, китаянка упала в обморок из-за низкого кровяного давления. Выяснилось, что девушка ничего не ела несколько дней. Медики сказали, что ее состояние было критическим, и если бы не действия Ли, студентка могла умереть.
На этом помощь Ли не закончилась. Она оплатила больничный счет девушки. Этот поступок водитель объяснила тем, что девушка напомнила ей двух ее дочерей-студенток. «Однажды мои дочери могут внезапно упасть в обморок и потерять сознание, как это случилось сегодня со студенткой», — добавила она.
В тот же вечер после инцидента Ли получила благодарственное сообщение от студентки, в котором говорилось, что она поправилась. Девушка также выразила благодарность за то, что «встретила такого доброго человека в чужой стране».
Через несколько дней Ли получила красный флаг с надписью на китайском и корейском языках: «Спасибо, что спасли мне жизнь в трудную минуту».
Красный флаг — распространенная в Китае форма выражения общественной благодарности.
Ранее в Китае девятилетняя девочка выжила после падения с 25 этажа.