Мемориал в Кумженской роще Ростова-на-Дону подготовили к зажжению Вечного огня

На территории мемориального комплекса «Кумженская роща» в Ростове-на-Дону завершили работы по созданию Вечного огня. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Основные элементы объекта — звезда и лавровый венок. Диаметр звезды составляет 2 метра, а высота — 30 сантиметров. Общий вес композиции — около тонны. Бронзовые части были отлиты на донском заводе.
Еще раньше на мемориале проложили подземный газопровод и провели работы по благоустройству.
— Это живой символ памяти, который будет напоминать о цене, которую заплатили наши деды за мирное небо. Проект — вклад в сохранение исторической правды и укрепление связи поколений, — подчеркнул первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко.
Новый Вечный огонь будет гореть всегда, его планируют зажечь в начале мая в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы». Это четвертый подобный объект в донской столице.
— Вечный огонь символичен на Кумженском мемориале. Здесь 82 года назад буквально земля горела, отсюда началось освобождение города. Для нас, газовиков, выполнить этот проект было делом чести, — сказал директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Ростове-на-Дону Алексей Чалов.
Напомним, в феврале 2025 года с инициативой создания Вечного огня выступили представители ветеранских организаций. Идею поддержал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. После этого был разработан проект, который в итоге успешно реализовали.