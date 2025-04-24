Мемориал в Кумженской роще Ростова-на-Дону подготовили к зажжению Вечного огня

— Вечный огонь символичен на Кумженском мемориале. Здесь 82 года назад буквально земля горела, отсюда началось освобождение города. Для нас, газовиков, выполнить этот проект было делом чести, — сказал директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Ростове-на-Дону Алексей Чалов.