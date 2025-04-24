В Кишиневе охранник в колледже погиб на глазах у детей: Он упал с высоты, а родные узнали об этом только на третий день

В Кишинёвском колледже информатики произошел несчастный случай со смертельным исходом, написала в фейсбуке журналистка Мария Диминец.
По данным врачей скорой помощи, охранник, упал с высоты во время рабочего дня. Сегодня человек скончался, сообщает журналистка. По ее словам представители колледжа вызвали скорую помощь, но не сообщили семье о происшествии. Через три дня он оказался в отделении нейрохирургии Института неотложной медицины, после того как родственники обратились в полицию и в несколько медицинских учреждений.
Представители колледжа заявили для Newsmaker, что мужчина был уборщиком, а не охранником и опровергли информацию, что он упал с высоты на работе. Также они заявили, что на самом деле не знают, что с ним произошло, так как это случилось не на территории колледжа. В тот день, когда мужчина был госпитализирован, он ушел с работы в 12:20 и не вернулся.
Сестра погибшего мужчины заявила, что «есть много подозрительных вещей, которые необходимо расследовать».
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