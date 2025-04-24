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Пермские туристы могут зарегистрировать свои группы в МЧС онлайн

Обязательной регистрации подлежат все организованные и самостоятельные походы по сложным маршрутам, напоминают пермякам спасатели.

Обязательной регистрации подлежат все организованные и самостоятельные походы по сложным маршрутам, напоминают пермякам спасатели. Заявку необходимо подать за 10 дней до выхода на маршрут.

В случае незапланированных трудностей или происшествий на маршруте сотрудники МЧС смогут быстро найти группу на зарегистрированном маршруте и оказать необходимую помощь.

Подать заявку можно через личный кабинет на Едином федеральном реестре инструкторов-проводников, онлайн через сайт МЧС России или сайт ГУ МЧС по Пермскому краю. Также можно воспользоваться обычной почтой или принести заявку лично в ближайшее подразделение МЧС.