Пермские туристы могут зарегистрировать свои группы в МЧС онлайн

Подать заявку можно через личный кабинет на Едином федеральном реестре инструкторов-проводников, онлайн через сайт МЧС России или сайт ГУ МЧС по Пермскому краю. Также можно воспользоваться обычной почтой или принести заявку лично в ближайшее подразделение МЧС.