Самолет ПО-2 вернули на площадь перед аэропортом Краснодара

«Пять лет назад загоревшись идеей создать легендарный самолет, на котором летала Бершанская и с которого началась история аэропорта Краснодар, они своими руками собрали его макет, не отличимый от оригинала из тех же самых материалов. А в этом году довели свое детище практически до совершенства», — написали в telegram-канале холдинга.