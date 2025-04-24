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Самолет ПО-2 вернули на площадь перед аэропортом Краснодара

Легендарный самолет ПО-2 установили возле памятника Бершанской у аэропорта Краснодара после двухлетней реконструкции.

Источник: соцсети

Самолет вернули на привокзальную площадь аэропорта возле памятника Евдокии Бершанской. Его направляли на ремонт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее у самолета была установлена копия двигателя, собранная сотрудниками аэропорта. Во время реконструкции установлен «родной» двигатель, который изготовлен заводом № 154 имени Сталина более 70 лет назад. Кроме того, обновлены деревянные перекрытия, перкаль на фюзеляже и крыльях. А хвостовая часть стала подвижной.

Самолет будет стоять на привокзальной площади до конца июня.

В аэропортовом холдинге «Аэродинамика» поблагодарили коллектив воздушной гавани Краснодара и идейного вдохновителя создания самолета Сергея Кирсанова.

«Пять лет назад загоревшись идеей создать легендарный самолет, на котором летала Бершанская и с которого началась история аэропорта Краснодар, они своими руками собрали его макет, не отличимый от оригинала из тех же самых материалов. А в этом году довели свое детище практически до совершенства», — написали в telegram-канале холдинга.