На выходных ожидаются заморозки, к концу апреля потеплеет

«Апрель не устает удивлять белорусов своим непостоянством в погоде. После летнего тепла в ближайшее время просторами нашей республики завладеет холодный воздух северных широт. В пятницу первыми скандинавскую прохладу ощутят на себе жители Витебской и Гродненской областей, в субботу похолодает уже повсеместно. Вместе с тем в условиях переменной облачности воздух в ночные часы будет интенсивно остывать. В большинстве районов ожидаются заморозки от нуля до минус четырех градусов. Лишь местами минимальные значения окажутся в пределах положительных», — рассказали в Белгидромете.