БООР сказал, что случилось с одним миллионом щук в водоемах Беларуси

Говорится, что одновременно карьер Михневичи был зарыблен двухлетними особями толстолобика, общий вес которых составит 600 килограммов, а количество — 600 штук. В БООР отметили, что в Могилевской области зарыбили участок реки Днепр. Так, туда заселили двухлетних особей карпа общим весом 2100 килограммов в количестве семь тысяч штук. А еще туда заселили 1,4 миллиона личинок щуки. Подчеркивается, что зарыбления состоялись под особым контролем специальной комиссии, в состав которой вошли представители БООР, а также природоохранных организаций.