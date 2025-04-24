БООР сказал, что случилось с одним миллионом щук в водоемах Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусского общества охотников и рыболовов.
Сообщается, что сотрудниками организации было произведено зарыбление трех водоемов в Гродненской, а также Могилевской областях. В пресс-службе отметили, что в целях повышения рекреационной значимости и продуктивности рыболовных угодий в Августовский канал выпустили 570 разновозрастных особей щуки общим весом 680 килограммов и 360 двухлетних толстолобиков.
Кроме того, в Августовский канал выпустили 50 тысяч личинок щуки. Заместитель председателя — главный охотовед Гродненской БООР Марк Баранский обратил внимание, что процесс переселения требует особой осторожности.
— Этим щукам еще расти — год назад они были икринками, а сейчас достигли 30 сантиметров, — уточнил Баранский.
Говорится, что одновременно карьер Михневичи был зарыблен двухлетними особями толстолобика, общий вес которых составит 600 килограммов, а количество — 600 штук. В БООР отметили, что в Могилевской области зарыбили участок реки Днепр. Так, туда заселили двухлетних особей карпа общим весом 2100 килограммов в количестве семь тысяч штук. А еще туда заселили 1,4 миллиона личинок щуки. Подчеркивается, что зарыбления состоялись под особым контролем специальной комиссии, в состав которой вошли представители БООР, а также природоохранных организаций.
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