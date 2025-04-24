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ВЦИОМ: 98% россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ

Григорьева: 98% россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Девять из десяти (90%) россиян гордятся историей России, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева.

«Сохранение исторической памяти о войне для россиян имеет чрезвычайно высокое значение, 98% россиян считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне», — сказала Григорьева в ходе круглого стола «Великая Победа — основа исторической памяти России», который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Кроме того, эксперт сообщила, что у 90% россиян есть родственники — участники Великой Отечественной войны, 45% опрошенных заявили, что хорошо знают о судьбах своих близких, участвовавших в этой войне.

«Подавляющее большинство — 90% россиян — видят в истории России повод для гордости. Эта цифра сохраняется долгие годы на высоком уровне… Самым значимым историческим событием для россиян остается в первую очередь Великая Отечественная война… По нашим данным, Победа в Великой Отечественной войне — это самое главное достижение для русского народа», — отметила она.

Так, на вопрос о том, какие праздники являются самыми важными, 68% респондентов назвали День Победы. Кроме того, 67% опрошенных воспринимают Победу в Великой Отечественной войне как самую большую победу России на протяжении всей ее истории.

«По нашим данным мы видим, что 38% говорят говорят о том, что ценность исторической памяти и преемственность поколений очень важна для них. Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи (57%)», — добавила Григорьева.