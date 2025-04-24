«Крылья» пустят бесплатные шаттлы в день матча с «Оренбургом» в Самаре 27 апреля

Бесплатные шаттлы до четвертого гейта «Солидарность Самара Арены» пустят по двум маршрутам: от набережной (в районе «Ладьи») через Постников овраг, завод имени Тарасова и Барбошиной поляны, а также от ТЦ «Эль Рио».