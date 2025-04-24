«Крылья» пустят бесплатные шаттлы в день матча с «Оренбургом» в Самаре 27 апреля

Автобусы будут ездить по городу каждые 20 минут. Подробностями поделились представители «зелено-бело-синих».
Бесплатные шаттлы до четвертого гейта «Солидарность Самара Арены» пустят по двум маршрутам: от набережной (в районе «Ладьи») через Постников овраг, завод имени Тарасова и Барбошиной поляны, а также от ТЦ «Эль Рио».
Стартуют в 12:30. Закончат в 15:30. Интервалы — 20 минут.
«Главное условие проезда — наличие билета на матч или клубной атрибутики “Крыльев Советов”», — добавили волжане.
После игры шаттлы будут ждать болельщиков на остановке «Агропарк» на 8-м проезде и проследуют в обратном направлении с высадкой на оборудованных площадках.
Ранее писали, что тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья» нанесли по 9 ударов в 25 туре РПЛ.
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