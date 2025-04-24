Ученый рассказал, когда появятся полноценные нейроинтерфейсы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первые полноценные и удобные для использования нейроинтерфейсы, пригодные для управления роботами и подключения дополнительных органов чувств к мозгу человека, появятся уже после того, как человечество достигнет технологической сингулярности — создаст самосовершенствующийся ИИ с безграничным потенциалом. Об этом заявил старший научный консультант Deepmind Джефф Клун на пленарной сессии конференции TRANS AI, проходящей в Инновационном центре Сколково (группа ВЭБ.РФ).
«Искусственный интеллект сейчас развивается с удивительной скоростью, и сейчас примерно каждый десятый эксперт считает, что уже в 2027 году будет созданы первые системы ИИ, сопоставимые с человеком по уровню когнитивных способностей, и при этом половина специалистов предполагает, что это произойдет к середине века. Создание этих систем, способных решать все задачи, доступные для понимания человека, произведет настоящую революцию в науке и технологиях», — отметил Клун.
Он считает, что это событие, которое станет отправной точкой для технологической сингулярности, произойдет раньше, чем достигнут аналогичного уровня развития две другие технологии, которые часто рассматривают как дополнение или альтернативу для ИИ — антропоморфные роботы и нейроинтерфейсы, позволяющие подключать мозг к компьютеру или кибернетическим конечностям и органам чувств.
«Искусственный интеллект продолжит развиваться экспоненциальным образом и опередит в этом отношении робототехнику и нейроинтерфейсы, так как виртуальными байтами в сотни и тысячи раз проще манипулировать, чем реальными атомами или нейронами. Когда системы “общего” ИИ выйдут на сверхчеловеческий уровень интеллекта, их мощь, в свою очередь, привлечет инвестиции и поможет нам создать и человекоподобных роботов, и разработать безопасные и удобные нейроинтерфейсы», — подытожил Клун.
О технологической сингулярности.
Многие эксперты в области разработки ИИ предполагают, что человечеству в конечном итоге удастся создать компьютерную систему, которая приобретет способность мыслить и осознавать себя как личность. Подобные машины смогут совершенствовать себя при решении любого рода задач, что в перспективе резко ускорит научно-технологический прогресс и приведет к так называемой технологической сингулярности — взрывообразному и неуправляемому технологическому развитию цивилизации.
О форуме.
Конференция «Искусственный интеллект в транспортной области- TRANS AI 2025» проходит на этой неделе в инновационном центре Сколково с участием более 400 ведущих российских и зарубежных экспертов в области искусственного интеллекта, представителей власти и российского бизнеса, активно внедряющего ИИ в свою работу и продукты. Они обсудят то, как ИИ уже сегодня меняет логистику, управление транспортом и рынок труда и каким будет его влияние завтра. Организатором мероприятия выступает концерн «Телематика», ведущий разработчик IT-систем на основе искусственного интеллекта для транспортной отрасли.