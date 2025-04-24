Ученый рассказал, когда появятся полноценные нейроинтерфейсы

«Искусственный интеллект сейчас развивается с удивительной скоростью, и сейчас примерно каждый десятый эксперт считает, что уже в 2027 году будет созданы первые системы ИИ, сопоставимые с человеком по уровню когнитивных способностей, и при этом половина специалистов предполагает, что это произойдет к середине века. Создание этих систем, способных решать все задачи, доступные для понимания человека, произведет настоящую революцию в науке и технологиях», — отметил Клун.