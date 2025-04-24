Как в боях под Москвой был развеян миф о непобедимости вермахта

Немалую роль в успехе Красной Армии в битве за Москву сыграл моральный дух защитников Москвы. При этом нельзя упускать из виду, что еще в середине октября столица была охвачена так называемой «московской паникой»: прорыв немецких войск в районе Вязьмы и начало эвакуации ведомств, посольств и предприятий из города способствовали стремительному распространению панических настроений среди жителей города. Однако советскому руководству удалось справиться с этой сложной ситуацией. Во-первых, Москвы не покинул И. В, Сталин — Верховный Главнокомандующий, председатель СНК СССР, председатель ГКО и нарком обороны. Тем самым он показывал, что верит в победу под Москвой, и как только стало известно, что Сталин никуда не уехал, многие стали отказываться от эвакуации. К примеру, солист Большого театра С. Я. Лемешев так и заявил: «А почему я, собственно, должен ехать в Куйбышев, когда Сталин находится в Москве? Нам надо здесь помогать фронту, открывать наш театр, а не стремиться в тыл».