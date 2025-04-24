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В прошлом году не пошли в армию по болезни 4 439 омских призывников

Это немногим больше, чем в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало доклад о состоянии здоровья населения региона по итогам 2004 году. В частности, отдельной главой там проанализировали состояние здоровья омичей призывного возраста и итоги работы призывных медицинских комиссий.

В целом в 2024 году медиками было осмотрено 20 746 граждан призывного возраста. Почтим все они (75,1%) были признаны годными к срочной воинской службе. По состоянию здоровья от нее были освобождены только 4 439 призывников.

Среди причин освобождения от армии первое место занимают психические заболевания (20,9% случаев), затем следуют болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (16,2%). На третьем месте — болезни системы кровообращения.

Отметим, что в 2023 году годными к военной службе в Омской области были признаны 76,6% призывников, случаи освобождения составили 20, 5%.

Ранее на основе этого же доклада минздрава мы писали о том, что омичей стало гораздо больше убывать, чем прибавляться.