Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дворцовой началась репетиция парада. Центр перекрыт и обрастает пробками

На главной площади Петербурга в третьем часу дня 24 апреля началась репетиция парада ко Дню Победы. Движение в центре затруднено.

Источник: Скриншот с камер Эрмитажа

Построение и марширующих солдат на Дворцовой можно увидеть на камерах Эрмитажа. Напомним, что движение транспорта и пешеходов на площади на время репетиции ограничено.

Пользователи «Яндекс. Пробок» сообщают также о частичном перекрытии Невского проспекта в районе Малой Морской улицы и Дворцового проезда. Копятся пробки на Невском в сторону Дворцовой, на Гороховой и Малой Морской улицах, на Биржевой площади и Дворцовом мосту к Невскому, в районе Исаакиевского собора и на Адмиралтейской набережной.

Первая репетиция парада прошла в центре 22 апреля. Началась она примерно в это же время и продлилась до вечера.