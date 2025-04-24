На Дворцовой началась репетиция парада. Центр перекрыт и обрастает пробками

Пользователи «Яндекс. Пробок» сообщают также о частичном перекрытии Невского проспекта в районе Малой Морской улицы и Дворцового проезда. Копятся пробки на Невском в сторону Дворцовой, на Гороховой и Малой Морской улицах, на Биржевой площади и Дворцовом мосту к Невскому, в районе Исаакиевского собора и на Адмиралтейской набережной.