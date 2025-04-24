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Китайский бар предлагает необычные коктейли для снятия стресса

В Китае посетители бара могут «ударить злодея» и выпить за это. Официанты приносят вместе с коктейлями тапочки и листок бумаги с заклинаниями.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Китайский бар предлагает необычные коктейли для снятия стресса.
Источник: Freepik

Бар на юге Китая стал популярным в социальных сетях благодаря коктейлям, которые позволяют посетителям участвовать в традиционном ритуале «победы над злодеем», чтобы отогнать неудачу. Об этом пишет South China Morning Post.

Напиток под названием «Коктейль “Злодейский удар”» подают в баре Lotus Lounge в Гуанчжоу, провинция Гуандун. Напиток приносят в деревянной коробке, на которой лежат женская туфля и зеленая бумажка с заклинаниями. Клиенты могут сами ударить «злодея» или попросить это сделать официанта. Также посетителям предлагают написать имена недругов на бумажке.

«Ударь себя по голове, чтобы никогда не добиться успеха в жизни. Ударь себя по руке, чтобы не мог взять деньги, даже если они лежат перед тобой. Ударь себя по ноге, чтобы тебе не в чем было ходить», — приговаривает официант, ударяя туфлей по бумаге. В конце ритуала официант сжигает бумагу, чтобы показать, что плохая примета ушла, а «злодей побежден».

После этого ритуала официант открывает деревянную коробку, чтобы клиент мог выпить за победу.

Неясно, сколько стоит «Коктейль Злодея», но средний чек в баре составляет около 150 юаней (1701 рубль) на человека.

Ритуал «избиения злодея», или да сиу янь на кантонском диалекте, был популярен в Гуандуне на протяжении веков.

До того, как в 1960-х годах правительство материкового Китая начало бороться с суевериями, в городах Гуандуна была распространена услуга по «избиению злодея», которую обычно оказывали пожилые женщины, устанавливая прилавки под мостами или в переулках.

Сегодня считается, что некоторые храмы в Гуанчжоу — самые эффективные места для борьбы со злом. Посетители платят около 100 юаней (14 долларов США) за проведение ритуала.

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