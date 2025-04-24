Китайский бар предлагает необычные коктейли для снятия стресса.

«Ударь себя по голове, чтобы никогда не добиться успеха в жизни. Ударь себя по руке, чтобы не мог взять деньги, даже если они лежат перед тобой. Ударь себя по ноге, чтобы тебе не в чем было ходить», — приговаривает официант, ударяя туфлей по бумаге. В конце ритуала официант сжигает бумагу, чтобы показать, что плохая примета ушла, а «злодей побежден».