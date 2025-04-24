«Акрон» и «Крылья» занимают 10-е и 8-е места по итогам 10 игр второго круга РПЛ

Тольяттинцы набрали за это время 12 очков, самарцы на три больше — 15.
По итогам десяти матчей второго круга Российской Премьер-лиги «Акрон» занимает десятое место (сейчас идет на девятом с 28 баллами). «Крылья» — восьмые (на данный момент — 11-е с 27).
У «красно-черных» четыре победы и шесть поражений, «зелено-бело-синие» выиграли в четырех, разошлись ничьей в трех, столько же раз уступили. Об этом сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU».
На днях полузащитник тольяттинцев Ифет Джаковац объяснил, как клуб мог бы выступить в еврокубках.
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