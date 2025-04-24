«Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде». Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля

В субботу, 26 апреля, ночью по Гомельской области, а днем местами по Беларуси пройдут осадки в виде дождя, днем возможен мокрый снег. Вместе с тем в дневные часы в отдельных районах синоптики прогнозируют усиление ветра порывами 15−18 метров в секунду. В ночное время на большей части страны вероятны заморозки до 0 до −4 градусов. Минимальная температура составил от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +13 градусов.