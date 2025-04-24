29 дней идут поиски 57-летнего жителя Башкирии с проблемами со здоровьем

В Башкирии разыскивают 57-летнего Валентина Колева. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно почти месяц, 26 марта он ушел из дома в селе Тарабердино Кушнаренковского района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую кофту, серое трико с белыми полосками и черные с мехом галоши.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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