29 дней идут поиски 57-летнего жителя Башкирии с проблемами со здоровьем

Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно почти месяц, 26 марта он ушел из дома в селе Тарабердино Кушнаренковского района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую кофту, серое трико с белыми полосками и черные с мехом галоши.