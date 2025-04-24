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Минный тральщик «Полярный» спустили на воду в Петербурге

Корабль назвали в честь города воинской славы.

Источник: Смольный

Сегодня, 24 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге на воду спустили минный тральщик «Полярный». В торжественной церемонии приняли участие, в том числе помощник президента России Николай Патрушев, губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Сегодняшний спуск говорит о том, что заводчане всегда были на передовой, используя новейшие технологии. В Год защитника Отечества они сделали Военно-Морскому Флоту очень дорогой и нужный подарок.

отметил Беглов

Тральщик «Полярный» получил свое название в честь города воинской славы. В годы Великой Отечественной войны там находилась главная база Северного флота. Тогда корабли стояли на защите судов северных конвоев, а десятки тысяч моряков отважно сражались за Заполярье.

Отметим, «Полярный» — 10-й корабль в проекте 12700 «Александрит». Его построили по уникальной технологии выполнив корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. За счет этого более легче и не подвержен коррозии.