В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр

Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. Как рассказывал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр — это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры. Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта.