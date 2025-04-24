В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Существующие подходы к маркировке контента в отношении видеоигр не работают: возрастное ограничение работает через родительский контроль, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. Как рассказывал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр — это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры. Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта.
Позже, в феврале, Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), Ассоциация игровой индустрии (АИИ), ПАО «МТС» и юридическая компания «ЭБР» направили в Госдуму поправки к законопроекту об игровой индустрии, где просили скорректировать ряд трудновыполнимых требований. По мнению представителей индустрии, механизм проведения экспертизы видеоигр может повлечь риски недобросовестной конкуренции. Кроме этого, у авторов поправок возникли вопросы по поводу положений, которые затрагивают внутриигровые покупки и имущество.
«Нет уверенности в том, что маркировка будет действенной мерой в случае игр, так как возрастное ограничение на сегодняшний день работает через родительский контроль. Оценка эффективности рассматриваемого законопроекта должна показать — работает маркировка на достижение целей закона или нет», — сообщил Липов. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Он добавил, что при регулировании и реализации принимаемых законов следует опираться прежде всего на интересы отечественных разработчиков игр: «Мы в состоянии вместе решать проблемы, с которыми сталкивается индустрия. Для этого необходимо прислушиваться к мнению всех участников игрового рынка: разработчиков, владельцев платформ и самих игроков».
По его словам, нужно посмотреть, как в будущем измерить эффективность законопроекта совместно с его авторами.