Экс-генерала Попова признали виновным в мошенничестве и осудили на пять лет

«Он [Попов] пояснил, что все ошибаются и он в том числе, это было сказано в части его разговора со старшими начальниками, а не в части предъявленного ему обвинения. Он не совершал ничего противозаконного и просил суд вынести справедливое решение. Но он остался верным солдатом своей страны, своего народа и готов выполнять приказы верховного главнокомандующего и начальника Генерального штаба».