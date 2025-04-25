Час расплаты скоро пробьет

В преддверии 80-летия Победы «Московские новости» публикуют заметки, которые выходили в нашей газете в апреле-мае 1945 года. Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 33 Moscow News от 25 апреля 1945 года.
Автор: Евгений Тарле, доктор исторических наук, член Академии наук СССР.
№ 33 Moscow News от 25 апреля 1945 года.
«Для Германии есть одно вечное благословение, которое не способна испортить даже глупость современных немецких дипломатов, — сказал Бисмарк незадолго до своей смерти, уже отойдя от дел и посвятив себя высмеиванию кайзера Вильгельма II. — Это вечная, непримиримая вражда между Россией и Британией».
Бисмарк глубоко ошибался. Это «благословение» оказалось недолгим, и никто не знает этого лучше, чем фашистское чудовище, которое сейчас корчится в предсмертной агонии.
Англичане, американцы и русские поняли, что хотя их мнение по тем или иным вопросам расходится и хотя между ними может возникать неудовлетворенность и даже споры, интересы всех наций, дорожащих достоинством и свободой, совпадают в период, когда смертельная опасность исходит от высокомерных тиранов, говорить с которыми способны лишь пушки.
Это произошло во времена Наполеоновских войн, и это произошло снова даже в большей степени, когда гитлеровцы устроили бандитское логово в сердце Европы и начали свой поход против всего свободолюбивого мира. Управляющие Германией палачи совершили свою первую большую ошибку, когда решили, что англичане, американцы и русские не сумеют объединиться против немецкой агрессии. Вторая ошибка немецких фашистов заключалась в наивной уверенности, что три народа испугаются их угроз.
Ставка на страх стала теоретической основой гитлеризма еще в 1936 году, когда в Берлине начали готовиться к развязыванию войны. «Врага следует сковать страхом, превратить его в глину в руках гончара; тогда мы сможем с легкостью приступить к созидательной (читай: разрушительной) работе на завоеванных германским мечом землях», — писали гитлеровские издания вроде Nationalsozialistische Monatshefte.
Но блокада Ленинграда с целью заморить голодом женщин и детей, бомбежка Лондона «чудо-оружием» с тем же жестоким намерением истребить британских женщин и детей, пытки и расправы над русскими, американскими и британскими военнопленными, а также лагеря смерти в Майданеке, Бухенвальде и сотнях других мест всколыхнули в сердцах народов СССР и великих англосаксонских стран не страх, а гнев, породив твердую решимость никогда больше не позволить немецкому агрессору вновь захватить Европу.
Скорая радостная встреча союзных армий на немецкой земле знаменует конец правления гитлеровцев и крушение всех их надежд на раздор среди победителей.
Тем не менее следует помнить, что многие немцы, все еще верные Гитлеру, пытаются спастись, став «глиной в руках гончара», и выставляют напоказ свое подчинение перед победителями. Но советские, британские и американские народы заплатили за свою великую победу кровью своих сыновей, и это слишком высокая цена, чтобы позволить хитроумному врагу разрушить их единство и помешать торжеству международной справедливости и установлению прочного мира.