Час расплаты скоро пробьет

Это произошло во времена Наполеоновских войн, и это произошло снова даже в большей степени, когда гитлеровцы устроили бандитское логово в сердце Европы и начали свой поход против всего свободолюбивого мира. Управляющие Германией палачи совершили свою первую большую ошибку, когда решили, что англичане, американцы и русские не сумеют объединиться против немецкой агрессии. Вторая ошибка немецких фашистов заключалась в наивной уверенности, что три народа испугаются их угроз.