Стоимость добычи медведя в Беларуси начинается от 500 рублей, рыси — от 200 рублей. Это следует из постановления Совета министров № 233 от 23 апреля 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Документом была утверждена стоимость разрешений на добычу медведя, а также рыси. Сообщается, что минимальная предельная стоимость разрешения на добычу медведя для белорусов и граждан ЕАЭС составит 500 рублей. Для граждан других иностранных государств стоимость составит 1000 рублей.
Вместе с тем предельная стоимость разрешения на добычу рыси составит для граждан Беларуси и стран Евразийского экономического союза 200 рублей, а для граждан других иностранных государств она будет 500 рублей.
Также говорится, что охотничьи путевки к разрешениям на добычу названных видов животных составят минимум пять рублей с каждого охотника.
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