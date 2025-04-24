Стоимость добычи медведя в Беларуси начинается от 500 рублей, рыси — от 200

Документом была утверждена стоимость разрешений на добычу медведя, а также рыси. Сообщается, что минимальная предельная стоимость разрешения на добычу медведя для белорусов и граждан ЕАЭС составит 500 рублей. Для граждан других иностранных государств стоимость составит 1000 рублей.