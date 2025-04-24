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Стоимость добычи медведя в Беларуси начинается от 500 рублей, рыси — от 200

Совмин Беларуси определил стоимость разрешений на добычу медведя и рыси.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость добычи медведя в Беларуси начинается от 500 рублей, рыси — от 200 рублей. Это следует из постановления Совета министров № 233 от 23 апреля 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Документом была утверждена стоимость разрешений на добычу медведя, а также рыси. Сообщается, что минимальная предельная стоимость разрешения на добычу медведя для белорусов и граждан ЕАЭС составит 500 рублей. Для граждан других иностранных государств стоимость составит 1000 рублей.

Вместе с тем предельная стоимость разрешения на добычу рыси составит для граждан Беларуси и стран Евразийского экономического союза 200 рублей, а для граждан других иностранных государств она будет 500 рублей.

Также говорится, что охотничьи путевки к разрешениям на добычу названных видов животных составят минимум пять рублей с каждого охотника.

Ранее БООР сказал, что случилось с одним миллионом щук в водоемах Беларуси.

Тем временем в Беларуси средняя зарплата выросла на 173 рубля, составив 2601,8 рубля.

Кроме того, новые виды животных попали в Красную книгу Беларуси.