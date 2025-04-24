Власти Челябинска заказали цифровую транспортную систему за 40 миллионов рублей

В Челябинске ищут подрядчика для создания интеллектуальной транспортной системы области — на её разработку и внедрение направят 40 миллионов рублей. Победителю торгов предстоит не только создать и протестировать платформу, но и наладить взаимодействие с экстренными службами, а также улучшить движение транспорта по городу.