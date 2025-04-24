Власти Челябинска заказали цифровую транспортную систему за 40 миллионов рублей

В Челябинске ищут подрядчика для создания интеллектуальной транспортной системы области — на её разработку и внедрение направят 40 миллионов рублей. Победителю торгов предстоит не только создать и протестировать платформу, но и наладить взаимодействие с экстренными службами, а также улучшить движение транспорта по городу.
— Главной стратегической целью интеллектуальной транспортной системы является удовлетворение возрастающего спроса на пассажирские и грузовые перевозки, достижение транспортного баланса между пропускной способностью улично-дорожной сети и её реальной загрузкой, обеспечение безопасности перевозок и снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ, — говорится в техзадании.
Новая система должна сократить пробки, сделать автобусы и маршрутки точнее, а водителей — дисциплинированнее. Она будет в режиме реального времени анализировать дорожную ситуацию, направлять экстренные службы при ЧП и давать пассажирам рекомендации по маршрутам и парковкам. Об этом сообщает Pchela.news.