МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Красную площадь в Москве закрыли для посетителей для подготовки к параду Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Представители органов правопорядка сообщили, что доступ на Красную площадь будет восстановлен в 19:00. Сейчас по периметру установлены ограждения. На самой площади продолжается монтаж зрительских трибун и различных конструкций.
На Красной площади и в Александровском саду ранее были начаты работы по установке временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы. Общая вместимость трибун на Красной площади составит 6740 мест.
Также проводится оформление ключевых объектов площади. Государственный исторический музей будет украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. Кроме того, в центре фасада ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы. Лобное место и Мавзолей оформят декоративными стенками, посвященными юбилею. −0-