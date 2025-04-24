Как продлить жизнь вашего смартфона: основные правила ухода

Во-первых, стоит позаботиться о правильном питании нашего смартфона. Современные литий-ионные аккумуляторы работают по принципу постоянного движения ионов между катодом и анодом. И чем чаще мы даем им «отдохнуть» в состоянии полного разряда, тем быстрее они «устают». Полная разрядка — это также путь к преждевременному старению батареи.