Мокрый снег и сильный ветер ожидается в Иркутске 25 апреля

Погода в Иркутске 25 апреля 2025 вновь огорчит сибиряков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется лишь до +2…+4 градусов, при этом будет идти мокрый снег. После захода солнца столбик термометра опустится до −1…-3. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с, а ночью — 15−18.