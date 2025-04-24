Мокрый снег и сильный ветер ожидается в Иркутске 25 апреля

Погода в Иркутске 25 апреля 2025 вновь огорчит сибиряков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется лишь до +2…+4 градусов, при этом будет идти мокрый снег. После захода солнца столбик термометра опустится до −1…-3. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с, а ночью — 15−18.
Погода в Иркутске 25 апреля 2025.
— Переменная облачность, снег, в горах южного Прибайкалья сильный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, ночью в южных и центральных районах 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Ночью ожидается −1…-6 градусов, при прояснении −7…-12. Днём будет +1…+6, местами 0…-5. Вот что обещает погода в Иркутске 25 апреля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что льдина с рыбаками оторвалась от берега Байкала. В западне оказалось более 20 человек.