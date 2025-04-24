Подземка с тупиком: Челябинск остался без подрядчиков на ремонт тоннелей метротрама за 440 млн рублей

Три аукциона на устранение дефектов в тоннелях недостроенного метротрама в районе Торгового центра Челябинска не состоялись из-за отсутствия заявок. Общая начальная стоимость контрактов превысила 440 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
— Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся, до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие, — указано в протоколе каждой закупки.
Подрядчикам предстояло выполнить комплекс работ на участках общей протяженностью более 1,6 км. Самый дорогой контракт (201 млн рублей) включал ремонт левого пути длиной 1016 метров: демонтаж старых путей, очистку и защиту тюбингов от коррозии, замену болтов и установку новых рельсов. Два других тендера (120,7 млн и 119,2 млн рублей) касались правого и левого откаточных путей. Сроки завершения работ варьировались от октября 2025 до января 2026 года.
Генеральному подрядчику АО «Моспроект-3», который отвечает за работы, предстоит провести повторные закупки. Проблемы с привлечением компаний возникают не впервые: ранее подрядчики проигнорировали аукционы на создание новых тоннелей.
Метро в Челябинске — один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. О его судьбе интересуются даже за рубежом (вот что спросили у нашего корреспондента в Узбекистане). Смотрим, какие варианты предлагались ранее.
О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию в 2021 году, а затем и во время прямой линии. Что думает об этом известный городской эксперт по транспорту, — в нашем материале.