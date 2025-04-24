Подземка с тупиком: Челябинск остался без подрядчиков на ремонт тоннелей метротрама за 440 млн рублей

Метро в Челябинске — один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. О его судьбе интересуются даже за рубежом (вот что спросили у нашего корреспондента в Узбекистане). Смотрим, какие варианты предлагались ранее.