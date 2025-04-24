Бесплатный транспорт на Радуницу: Рассказываем, как будут ходить автобусы на кладбище Святого Лазаря в Кишинёве

Как будет ездить общественный транспорт на Радоницу?
27 и 28 апреля общественный транспорт будет работать по особому графику, сообщают в примарии.
26, 27 и 28 апреля в случае необходимости будет увеличено количество автобусов № 26 (ул. Ливиу Деляну — ул. Дойна).
27 и 28 апреля маршрут автобуса № 19 продлят до ул. Дойна, до кладбища «Св. Лазарь»: туда — Московский пр-т, ул. Студенческая, ул. Соколень, ул. Дойна, до центральных ворот кладбища «Св. Лазарь». Обратно — ул. Дойна, ул. Соколень, ул. Студенческая и далее по установленному маршруту.
27 и 28 апреля поездки будут БЕСПЛАТНЫМИ на автобусных маршрутах № 27, «С» и «D»:
Дополнительный автобусный маршрут «С»: туда — ул. В. Александри, ул. Ал. чел Бун, ул. А. Пушкина, ул. Иерусалим, бул. Григоре Виеру, бул. Ренаштерий, ул. Поштей, ул. Путней, ул. В. Бадиу, ул. Дойна (кладбище «Св. Лазарь»); обратно — ул. Дойна, ул. В. Бадиу, Каля Орхеюлуй, бул. Ренаштерий, ул. Албишоара, ул. В. Александри. На маршруте «С» в обоих направлениях будут промежуточные остановки.
Дополнительный автобусный маршрут «D»: туда — бул. Ренаштерий, Каля Орхеюлуй, ул. Чеукарь, ул. Соколень, ул. Дойна (кладбище «Св. Лазарь»); обратно — по тому же маршруту. Промежуточные остановки: туда — ул. Флорилор, ул. Чеукарь и ул. Дойна 106, обратно -ул. Дойна 106, ул. Чеукарь, Каля Орхеюлуй и бул. Ренаштерий.
Автобус № 27: туда — бул. Ренаштерий, ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, Московский пр-т, ул. Студенческая, ул. Соколень, ул. Дойна (кладбище «Св. Лазарь»); обратно — по тому же маршруту. В обоих направлениях будут промежуточные остановки.
Автобусный маршрут «D» будет курсировать с 07:00 до 20:00, а маршрут «С», автобусы № 19 и 27 — по установленному расписанию.
26, 27 и 28 апреля количество троллейбусов № 12, 24, 25, 26, 27, 28 по мере необходимости пополнят.
26, 27 и 28 апреля микроавтобусы № 134, 162 и 184 будут доезжать до кладбища «Св. Лазарь» (III ворота).
27 и 28 апреля для автомобилей будет приостановлено движение по улице Дойна, на участке от улицы Соколень до главного входа на кладбище «Св. Лазарь». Общественный транспорт будет курсировать.
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