Из-за нанесения дорожной разметки в центре Уфы на 6 часов перекроют улицу

Сегодня поздно вечером, 24 апреля, в Уфе на участке улицы Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической будет полностью перекрыто движение транспорта. Ограничение, как сообщает пресс-служба городской администрации, связано с работами по нанесению дорожной разметки и будет действовать с 23:00 до 05:00.