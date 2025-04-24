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Из-за нанесения дорожной разметки в центре Уфы на 6 часов перекроют улицу

В Уфе на ночь перекроют участок улицы Мустая Карима.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня поздно вечером, 24 апреля, в Уфе на участке улицы Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической будет полностью перекрыто движение транспорта. Ограничение, как сообщает пресс-служба городской администрации, связано с работами по нанесению дорожной разметки и будет действовать с 23:00 до 05:00.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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