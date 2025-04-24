Форвард «Акрона» Беншимол призвал организовать матч между Россией и Кабо-Верде

23-летний форвард «красно-черных» сказал, что готов помочь с организацией товарищеской игры между сборными.
Жилсон Беншимол в «Акроне» с июля прошлого года. Молодой нападающий волжан объяснил, что обсуждал возможность провести подобный матч с Артемом Дзюбой и Константином Савичевым.
«Как раз и выясним на поле, кто из нас сильнее. Можно даже в России, с этим не будет проблем. Прошу всех причастных помочь организовать товарищескую игру. В том числе, чтобы наладить отношения между нашими странами. Уверен, все останутся в выигрыше», — сказал футболист тольяттинцев «Матч ТВ».
На днях Беншимол сравнил чемпионат Португалии с РПЛ.
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