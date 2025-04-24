Форвард «Акрона» Беншимол призвал организовать матч между Россией и Кабо-Верде

«Как раз и выясним на поле, кто из нас сильнее. Можно даже в России, с этим не будет проблем. Прошу всех причастных помочь организовать товарищескую игру. В том числе, чтобы наладить отношения между нашими странами. Уверен, все останутся в выигрыше», — сказал футболист тольяттинцев «Матч ТВ».