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В Омске все колодцы будут одинаковой высоты

Мэрия сейчас ищет подрядчика, который выполнит эти работы.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Госзакупок появился очередной аукцион от администрации города Омска. Мэрия ищет подрядчика, который должен будет привести в порядок крышки колодцев — их планируется сделать одной высоты.

Как сказано в техническом задании, отрегулировать крышки колодцев планируется на высоту от 5 до 10 сантиметров. На эти цели мэрия готова затратить 3 млн рублей. Победитель торгов должен определиться к 28 апреля. Выполнить работы необходимо до 15 октября.

Ранее мы писали, что в Омске также ищут нового подрядчика для строительства детского инфекционного стационара.