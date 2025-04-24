В Омске все колодцы будут одинаковой высоты

На сайте Госзакупок появился очередной аукцион от администрации города Омска. Мэрия ищет подрядчика, который должен будет привести в порядок крышки колодцев — их планируется сделать одной высоты.
Как сказано в техническом задании, отрегулировать крышки колодцев планируется на высоту от 5 до 10 сантиметров. На эти цели мэрия готова затратить 3 млн рублей. Победитель торгов должен определиться к 28 апреля. Выполнить работы необходимо до 15 октября.
Ранее мы писали, что в Омске также ищут нового подрядчика для строительства детского инфекционного стационара.