В Омске все колодцы будут одинаковой высоты

Как сказано в техническом задании, отрегулировать крышки колодцев планируется на высоту от 5 до 10 сантиметров. На эти цели мэрия готова затратить 3 млн рублей. Победитель торгов должен определиться к 28 апреля. Выполнить работы необходимо до 15 октября.